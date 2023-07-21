В Китай впервые доставили морем партию гороха из Краснодарского края

Первая в истории судовая партия российского гороха из Краснодарского края в Китай прошла инспекцию со стороны Главного таможенного управления Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Партия гороха доказала свое высокое качество и полное соответствие жестким требованиям КНР. Успешная отгрузка в дальнейшем поможет раскрыть потенциал основных зернопроизводящих регионов юга России»,— отметили в Россельхознадзоре.

Ранее горох в Китай доставляли автотранспортом и поездами преимущественно из сибирских регионов. Партия продукции массой 55 тыс. тонн была отгружена из портов Краснодарского края. Всего с начала года из России в Китай поставили 150 тыс. тонн гороха.

Татьяна Ручкина

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