Улица Рубинштейна уступила звание главной барной Петербурга

Улица Рубинштейна в Петербурге, которая долгое время считалась главной барной улицей города, уступила это звание улице Некрасова, сообщают аналитики консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В исследовании говорится, что улица Некрасова вышла на первое место по количеству баров и пабов. За год доля питейных заведений на улице Рубинштейна уменьшилась до 40%, в то время как на улице Некрасова она увеличилась до 58%.

В то же время, улица Рубинштейна остается главной гастрономической улицей Петербурга, отмечают в исследовании. За год доля кафе и ресторанов на ней выросла до 57%.

Эксперты подсчитали, что по итогам первого полугодия доля заведений общественного питания на улице Рубинштейна составила 78%, а на улице Некрасова впервые превысила 50%.

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