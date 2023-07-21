В Екатеринбурге оштрафовали экс-полицейского за взятку от подруги наркозакладчика

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил штраф 200 тыс. руб. бывшему сотруднику полиции, обвиняемому по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, в значительном размере).

Как сообщила прокуратура Свердловской области, осужденный ранее занимал должность старшего полицейского роты полка полиции вневедомственной охраны в Екатеринбурге. По версии следствия, в ночь с 7 на 8 ноября 2022 года в ходе патрулирования территории вблизи лесополосы он заметил машину, рядом с которой находился подозрительный молодой человек. Полицейский задержал его и взял на проверку его телефон, на котором находились фотографии местонахождения закладок с наркотиками.

В процессе общения молодой человек сбежал от сотрудника полиции. Однако в автомобиле осталась его подруга. Она предложила полицейскому взятку в виде денег в сумме свыше 90 тыс. руб. и телефона IPhone 12. Сотрудник полиции согласился.

Решением суда ему запрещено на один год и шесть месяцев занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти. Он лишен специального звания — сержант полиции.

В прокуратуре отметили, что приговор в законную силу не вступил. В течение 15 дней надзорный орган даст оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для обжалования решения суда.

Софья Злобина

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