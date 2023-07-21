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В Аксае произошел крупный пожар на складе макулатуры

В Аксайском районе Ростовской области днем 21 июля разгорелся пожар на складе макулатуры по адресу ул. Пороховая Балка, 2А. Информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Фото: Telegram-канал «Тютина»

Фото: Telegram-канал «Тютина»

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 17:00. Огнем охвачены 2 тыс. кв. м. Объявлен третий ранг пожара. В ликвидации задействованы 22 единицы техники и 65 человек.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов.

Анастасия Назарова

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