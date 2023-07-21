На Ставрополье собраны первые 430 тонн урожая бахчевых

Аграрии Ставропольского края собрали первые 430 т урожая бахчевых. Всего в текущем сезоне сельхозпредприятиям предстоит собрать дыни и арбузы с площади более 509 га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Производство бахчевых сосредоточено в самых жарких округах региона — в Нефтекумском, Арзгирском и Советском. Одной из первых культур, которые начинают собирать на Ставрополье летом, является дыня.

«Жители края отдают предпочтения отечественным сортам дыни таким как Лада или Ранняя 133, которые обладают высокими вкусовыми качествами. Кроме того, они хорошо транспортируются, поэтому оценить ставропольский фрукт могут и другие жители страны»,— цитирует пресс-служба первого заместителя министра Елену Тамбовцеву.

Анастасия Назарова