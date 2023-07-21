В связи с проведением различных работ и мероприятий в Ижевске с 22 по 24 июля будет перекрыта часть улиц

В столице Удмуртии в предстоящие дни будет перекрыта часть улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 5 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В связи с проведением капремонта магистральной тепловой сети до 23:00 воскресенья будет перекрыт участок по ул. В. Сивкова между домами 8 и 10 по ул. Ленина.

До 23:00 24 июля от дома 26 по ул. 50 лет Пионерии до ул. Береговой будут проводится работы по строительству теплосети, проезд будет перекрыт.

22 и 23 июля будет ограничено движение транспорта на ул. Кирова на участке от ул. 30 лет Победы до пересечения с ул. Песочной по полосе в сторону последней. Движение в сторону центра будет открыто. На территории запланировал ремонт трамвайных путей.

С 7:00 22 июля до 3:00 23 июля в связи с ночным забегом «Беги со мной» будет закрыто движение по набережной им. зодчего Дудина. Проехать нельзя будет от пересечения с ул. Милиционной до лестничного марша, ведущего к монументу в обоих направлениях, и по ул. Милиционная на участке от ул. Бородина до пр. им. Дерябина. Также с 17:00 22 июля до 3:00 23 июля будет временно перекрыт участок по набережной им. Белобородова — от ул. Телегина до пр. им. Дерябина, а также по ул. Ленина — от Свердлова до пр. им. Дерябина.

В связи с проведением фестиваля «Торговля Удмуртии» в субботу с 8:00 до 20:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Кирова — въезды и выезды к прилегающей территории ТЦ «Мой порт».