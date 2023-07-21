«В сухом остатке мы получим модный интерьер и актуальное меню»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о ритуальной составляющей заведения, а также о том, почему его стоит посетить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Айна» Фото: «Айна»

Названием новому ресторану «Айна» на Остоженке послужила древняя руна, означающая «возглас знания». В новом проекте вообще много эзотерики. Шаманы и сакральные обряды нынче в тренде, а потому «Айну» позиционируют как ресторан кухни народов России, защищают всевозможными талисманами и оберегами и называют ее сердцем священный очаг, то есть печь и гриль.

Конечно же, просвещенную часть московской публики вся эта ритуальная составляющая может отпугнуть. Но если отрешиться от языческой магии, то в сухом остатке мы получим модный интерьер известного московского дизайнера Марии Жуковой в стиле nordic и актуальное меню с активным использованием ферментации и обжига бренд-шефа Глеба Гайгера, который явно вступил в пору творческого расцвета именно в проекте «Айна». А уж способствовали ли тому какие-то магические обряды или просто 27-летний шеф, воспитанный когда-то Валентино Бонтемпи, достиг формы, чтобы войти в высшую лигу московских поваров, это, как говорится, науке неизвестно.

Итак, в «Айну» можно и нужно приходить не за сакральным духом, а за отличным зеленым салатом из авокадо, булгура, брокколи и ферментированной с бобами морковью, милейшими мини-чебуреками с крабом, которые обязательно надо приправлять соусом из свежих томатов с аджикой и сметаной, и обожженной дочерна капустой с горелыми сливками, крыжовником и пралине. Также стоит внимания голубец с осетриной, запеченной в глине, и томленый ягненок в сопровождении фруктов с огня.