В семи районах Ростовской области введен карантин из-за вредной изумрудной златки

На территории Ростовской области утверждена карантинная фитосанитарная зона в Матвеево-Курганском, Аксайском, Кагальницком, Азовском районах, Батайске, Таганроге и Ростове в связи с распространением вредного жука — ясеневой изумрудной златки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Общая площадь фитосанитарной зоны составляет 28,1 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: givoyles.ru Фото: givoyles.ru

Ясеневая изумрудная златка — это инвазивный вид жуков, который относится к опасным вредителям. Личинки жуков обитают в коре ясеня и некоторых других видов, что приводит к гибели деревьев. Вредитель угрожает лесополосам, городским паркам и скверам.

В Россельхознадзоре отмечают, что собственники подкарантинных объектов должны самостоятельно организовать локализацию и ликвидацию вредителей. Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции возможен только по специальному сертификату.

Анастасия Назарова