Жители Сочи подали более 7 тысяч заявок на газификацию

Население Сочи подало уже более 7 тыс. заявок в рамках программы догазификации. Всего на курорте газифицировано уже 84% жилого сектора. В ранее газифицированных населенных пунктах с жителями заключено уже более 2 тыс. договоров. Из них по 365 заявкам строительно-монтажные работы уже завершены, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«Их отрабатываем поэтапно. Для организации этой работы создан муниципальный штаб. Наша стратегическая задача — к 2025 году реализовать все мероприятия в рамках социальной догазификации в населенных пунктах, где ранее были проложены внутрипоселковые сети»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В 2022 году были выполнены основные работы по газификации поселков Лоо и Мамедова Щель в Лазаревском районе, села Раздольное и улицы Леси Украинки в Хостинском районе. В 2023 году завершили газификацию улицы Буковой и части улицы Тепличной в Раздольном. Сейчас от жителей собирают заявки на выдачу технических условий для подключения жилых домов к сетям.

До конца года в Сочи планируют достроить газопроводы высокого, среднего и низкого давления в микрорайоне Головинка, поселках Лоо и Якорная Щель, а также начать строить первую очередь газопровода в поселке Вардане. Это позволит обеспечить голубым топливом более 1,1 тыс. домов и две школы.

Весной 2023 года администрация Краснодарского края и ПАО «Газпром» подписали обновленную региональную программу по строительству газопроводов. В Сочи планируют строительство межпоселковых объектов и внутрипоселковых сетей для газификации населенных пунктов Лазаревского, Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также сооружение на территории курорта четырех газонаполнительных станций с подводящими газопроводами к ним. Начать реализацию проекта планируют в 2024 году. К 2030 году власти планируют достичь 100% уровня газификации Сочи.

Татьяна Ручкина

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