Биеннале «Артмоссфера» представляет коллаборацию с брендом «Юнион» и художницей Zoika

IV биеннале уличного искусства «Артмоссфера» представила коллекцию, созданную совместно с брендом скейтбордов «Юнион» и художницей Zoika. В линейку вошли две футболки и скейтборд с принтами художницы. Zoika, член объединения «Новые городские художники», вдохновлялась заголовками современной прессы, обыгрывая информационный поток массовых медиа. Куратор объединения Евгения Штиль, комментируя коллаборацию, заявила, что «мы сейчас находимся в том состоянии, когда внимание друг к другу и "дружба в кубе" особенно ценны. Об этом говорит и работа художницы Zoika, и наша новая коллаборация, которая перекликается с темой биеннале, в этом году сфокусированной на коллективности и партнерстве». Лимитированную линейку нельзя купить, но можно выиграть в соцсетях ЦСИ «Винзавод», где в этом году и пройдет IV биеннале «Артмоссфера».

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