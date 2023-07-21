Снесенное здание XIX века в Ломоносове рекомендовали исключить из списка памятников

Экспертиза, заказанная главой ООО «Железкин и сыновья» Жанной Железкиной, рекомендовала исключить из списка памятников незаконно снесенное служебное здание на Манежной улице, д.6 в Ломоносове, сообщает 21 июля издание «Канонер».

Здание, находившееся по этому адресу, было построено в 1852 году по проекту архитектора Афанасия Фарафонтьева. В нем располагались одноэтажные мастерские Волынского полка.

«Здание строилось как служебная постройка на территории хозяйственного двора лейб-гвардии Волынского полка /.../ Функция определила ее типовое для военного ведомства середины ХIХ века, утилитарное, без декоративных элементов и стилевых характеристик, решение /.../ В процессе эксплуатации архитектурно-художественное решение здания было частично искажено (тектоника фасадов, конструктивные элементы). Объект /.../ не обладает значительной историко-архитектурной ценностью»,— говорится в обосновании решения.

Здание, которые было куплено с торгов госпожой Железкиной в 2016 году, в 2018-ом году было снесено без согласования с КГИОП.

Обращает на себя внимание тот факт, что историко-культурная экспертиза, заказанная Жанной Железкиной в 2020 году, рекомендовала сохранить статус памятника, несмотря на его утрату. По итогам экспертизы было рекомендовано воссоздать в здании мастерскую, но с учетом ее архитектурных особенностей. В 2021 году ООО «Архитектурно-реставрационной мастерская "Вега"» разработало соответствующий проект.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте