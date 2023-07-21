В пригородных поездах Челябинск – Екатеринбург увеличат количество вагонов

Свердловская пригородная компания увеличит число вагонов в пригородных поездах Челябинск – Екатеринбург из-за большой популярности маршрута. Как сообщает перевозчик, с 22 июля они будут курсировать с тремя вагонами вместо двух.

Изменения коснутся утреннего рейса из Челябинска в Екатеринбург (отправление в 6:39, прибытие в 10:35) и вечернего обратного (отправление в 18:00, прибытие в 21:56). На маршруте задействуют состав РА-2.

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан», отправляющийся из Екатеринбурга в 8:36 и из Челябинска в 19:06, продолжит курсировать с двумя вагонами.