В Удмуртии половина образовательных организаций прошли приемку перед началом нового учебного года

597 образовательных учреждения Удмуртии прошли приемку к новому учебному году. Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона, всего должны пройти полную проверку 1189 республиканских учреждения образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«В ходе приемки учреждений на особом контроле должны быть: пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, выполнение требований санитарных норм, в том числе готовности пищеблоков, выполнение мероприятий, связанных с подготовкой к отопительному сезону. Особое внимание необходимо обратить на ветхие объекты, расположенные на территории образовательных организаций, и недопустимость проведения ремонтных работ во время образовательного процесса»,— сказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова на встрече с главами районов региона.

До 31 августа во всех образовательных учреждениях республики дополнительно проверят работоспособность систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и телефонной связи. Также во всех учреждениях 29 и 30 августа планируется проведение всероссийской тренировки по действиям работников образовательных организаций и сотрудников охраны при чрезвычайных ситуациях.