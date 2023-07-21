Бывшего медика в Татарстане осудят за выдачу сертификатов о прививках против COVID-19 за деньги

В Татарстане будут судить 50-летнюю бывшую заведующую Старомензелябашского фельдшерско-акушерского пункта Сармановской ЦРБ. Ее обвиняют в выдаче сертификатов о прививках против ковида за деньги. Об этом сообщила пресс-служба СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2021 году женщина получала деньги за выдачу фиктивных медицинских сертификатов о прививках против коронавируса, при этом в реальности вакцину им не вводили. Всего в регистр внесли сведения о 18 лицах, якобы провакцинированных от инфекции. За это обвиняемая получила 28,5 тыс. руб., уточнили в ведомстве. Позже дозы вакцины, которые не были использованы по назначению, были уничтожены медработником.

Против обвиняемой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"Ъ-Казань"