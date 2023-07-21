За отлов собак в Кировском районе Саратова предлагают два миллиона

Администрация Кировского района Саратова объявила аукцион на вылов бродячих собак. Соответствующий тендер разместили на портале «Госзакупки».

Максимальная цена контракта составляет чуть больше 2 млн руб. За эти деньги подрядчику предстоит выловить 280 собак (за голову предлагают 7,3 тыс. руб.). Затем животных нужно будет отвезти в приют на территории исполнителя, осмотреть, привить, если требуется, пролечить, кастрировать и выпустить на прежнее место либо передать новым хозяевам.

Усыпить животное можно будет только в том случае, если оно тяжело болеет или травмировано и испытывает мучения.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 31 июля. Поставщика услуг определят 1 августа.

Дарья Васенина

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