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Трем сотрудникам ЧМК отменили приговор за загрязнение реки Миасс

Челябинский областной суд отменил приговор трем сотрудникам ПАО «Челябинский металлургический комбинат», условно осужденных за сброс загрязняющих веществ в реку Миасс. Уголовное дело против них прекращено в связи с назначением судебного штрафа, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Сторона защиты в апелляции указывала на необоснованность и несправедливость приговора, и просила оправдать осужденных.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», годом ранее Металлургический районный суд Челябинска признал сотрудников комбината виновными в нарушении правил обращения химических веществ, повлекших загрязнение окружающей среды. Каждому из них было назначено два года лишения свободы условно. Суд установил, что начальник управления по охране труда, его заместитель и главный инженер не приняли должных мер по устранению нарушений экологического законодательства, что привело к сбросу ЧМК загрязняющих веществ в реку Миасс с октября 2017 по ноябрь 2018 года. Сумму ущерба окружающей среде тогда оценили в почти 260 млн руб.

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