В Челябинске надзор за аттракционами хотят поручить минсельхозу

Законодательное собрание Челябинской области 27 июля планирует рассмотреть в первом чтении проект закона «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов». Докладчиком по этому вопросу выступит министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

В пояснительной записке говорится, что законопроект «подготовлен с целью восполнения пробела в федеральном законодательстве, для осуществления министерством сельского хозяйства Челябинской области полномочия по региональному государственному контролю (надзору) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов».

Отмечается, что аттракционы, которыми преимущественно пользуются дети, являются источниками повышенной опасности. Между тем «отсутствие федерального или областного закона не позволяет осуществлять функцию по региональному государственному контролю в области технического состояния и эксплуатации аттракционов».

Алексей Кобылин в записке уточняет, что минсельхозу региона на эти цели потребуется дополнительно 1,5 млн руб. из областного бюджета до конца года, чтобы ввести дополнительные ставки одного консультанта и двух главных государственных инспекторов.

14 июля на аттракционе троллей (зиплайн) на Айских притесах насмерть разбился турист из Пермского края. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).