Можгинское межрайонное отделение судебно-медицинской экспертизы введено в эксплуатацию после капремонта

После капитального ремонта в эксплуатацию введено Можгинское межрайонное отделение судебно-медицинской экспертизы. Как сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии, отделение обслуживает Кизнерский и Можгинский районы. Ремонта здания не было с момента основания, с 1961 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

«Новое оборудование, установленное в отделении, позволит применять современные методы исследования, в том числе для последующего проведения генетических, химических, биологических, гистологических экспертиз, токсикологических и других исследований»,— прокомментировала заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Программа по ремонту и строительству моргов начала реализовываться в Удмуртии с прошлого года. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию отделение в Глазове и завершить строительство модульного морга в Воткинском районе. Кроме того, в регионе началось строительство современной поликлиники в Сарапуле и пяти врачебных амбулаторий в сельских районах республики.