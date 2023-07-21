Общественники проводят пикет в поддержку обвиняемых работников реабилитационного центра для наркозависимых

В воскресенье в Перми пройдет пикет в поддержку организаторов реабилитационного центра «Титан», сообщила на страничке «ВКонтакте» общественница Людмила Елтышева. В январе прошлого года восемь человек из числа сотрудников центра были задержаны, а затем по решению суда отправлены в СИЗО. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю в отношении них были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Cреди обвиняемых оказались руководитель центра Денис Клобуков, а также его сотрудники Сергей Швалев, Вячеслав Болкисев, Сергей Шебеко, Андрей Радостев, Илья Ашлапов и Рамиль Димухаметов.

АНО «Реабилитационный центр "Титан"» было зарегистрировано в 2010 году. Помещения центра находятся в Пермском районе. По данным СПАРК, господин Клобуков является директором центра с июля текущего года. Ранее его возглавлял известный психотерапевт Юрий Вагин. По данным центра, после прохождения курса лечения в «Титане» от зависимостей навсегда избавились около 67% его пациентов.

«Акция нацелена на то, чтобы поддержать родных и близких руководителей закрытого реабилитационного центра «Титан». Лишь общественный резонанс и привлечение внимания к теме лечения наркозависимых в нашей стране поможет не только этим ребятам, но и всем тем, кто находится сейчас в непростой жизненной ситуации, а также их родным и близким»,— написала госпожа Елтышева, отметив, что акция согласована с администрацией Перми.