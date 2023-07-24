Аэропорт Кольцово подал иск к одной из старейших авиакомпаний «Таджик Эйр»

Аэропорт Кольцово подал исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области к авиакомпании Tajik Air (ОАО «Таджик Эйр»). Согласно картотеке суда, иск был подан в суд 21 июля. В пресс-службе Кольцово заявили, что смогут прокомментировать судебное разбирательство лишь по результатам процесса. На момент подготовки материала в авиакомпании на запрос не ответили.

Как указано на сайте Tajik Air, история авиакомпании началась в 1930-м году, когда был создан Таджикский авиаузел Среднеазиатских воздушных линий. С декабря 2009 года авиакомпания была преобразована в ОАО «Таджик Эйр». Компания специализируется на авиаперевозке пассажиров, багажа и груза, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт авиационной техники. На сайте говорится, что компания осуществляла регулярные полеты в направлении 5 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск), а также в другие страны.

В СМИ сообщалось, что в 2019 году авиакомпания прекращала полеты из-за экономических трудностей. В начале этого года сообщалось, что компания планирует возобновить полеты.

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