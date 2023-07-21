Бывшего директора ГосНИИ «Кристалл» осудили за растраты

Вступил в законную силу приговор бывшему генеральному, а затем исполнительному директору АО ГосНИИ «Кристалл» Сергею Межерицкому. Он попал под следствие после мощного взрыва на территории института, занимающегося изучением, разработкой и производством взрывчатых веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

1 июня 2019 года на складе хранения взрывчатых веществ и готовых специзделий «Кристалла» произошел мощный взрыв с разрушением производственных зданий. Дзержинск запомнил этот день тем, что ударная волна выбила окна в сотнях домов. Пострадало имущество соседних предприятий, однако ЧП обошлось без человеческих жертв. Также Сергей Межерицкий был обвинен в еще одном эпизоде, связанном с более ранним пожаром и взрывом в цехе мономеров. Однако срок давности по обвинениям в нарушении требований промбезопасности давно истек — расследование обстоятельств взрывоопасных ЧП в Дзержинске заняло у следователей СК более двух лет.

В результате бывшего руководителя ГосНИИ «Кристалл» осудили лишь по трем эпизодам крупных растрат, связанных с фиктивным трудоустройством. По указанию директора, две его знакомые женщины были приняты в «Кристалл» на должности специалиста отдела кадров и слесаря-ремонтника. Им на карты начислялась зарплата, но в институте они не появлялись: одна убиралась и следила за квартирой Сергея Межерицкого в другом городе, а другая работала сиделкой у его престарелой материи. Согласно приговору, бывший руководитель также фиктивно трудоустроил свою жену художником-конструктором. Он пытался доказать, что супруга дома занималась оформлением корпоративных календарей, брошюр и придумывала обложки для книги о юбилее «Кристалла», однако в суде эта версия подтверждения не нашла. В результате Сергей Межерицкий был осужден на 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Иван Сергеев