Главный синоптик Петербурга дал прогноз на выходные

Погода в Санкт-Петербурге в ближайшие дни не изменится, сообщает 21 июля начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Надо сказать про погоду в выходные, но она так стабильна в последние дни, что отметить и нечего. Но давайте еще раз повторим. Пониженное атмосферное давление. Циклонов и атмосферных фронтов нет»,— написал господин Колесов.

По его словам, в Ленинградской области будут идти дожди, но все они — кратковременные и пройдут днем. Суббота при этом будет менее дождливой, чем воскресенье.

Температура воздуха меняться не будет. Ночью по Ленинградской области от +9 до +14 градусов, днем от +17 до +22 градусов. По области ожидается постоянный ветер западных направлений, но не сильный.

В выходные дни в городе, по словам господина Колесова, местами пройдут кратковременные дожди, «а в воскресенье днем, если повезет, то и до центра города доберутся». Ожидается, что температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 градусов в разных районах города. На берегу Финского залива будет немного прохладнее.

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