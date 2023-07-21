Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко 23 июля

Пресс-служба президента России Владимира Путина сообщила, что 23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию и проведет встречу с главой государства.

Повестка встречи будет посвящена отношениям двух стран. «Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства»,— отмечается в сообщении пресс-службы президента России.

Предстоящая встреча будет первой после урегулирования ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер», который начался 23 июня, а закончился на следующий день при посредничестве господина Лукашенко. Последний раз президенты встречались 9 июня. Тогда переговоры проводились в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Александр Кислов