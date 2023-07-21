Союз композиторов Удмуртии переедет из-за аварии в офисе

Союз композиторов Удмуртии сменит адрес. Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев, в старом офисе произошла аварийная ситуация.

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«Было принято решение о переезде на будущей неделе в благоустроенное и комфортное помещение»,— написал господин Соловьев после встречи с председателем общественной организации Мариной Ходыревой.

Ранее госпожа Ходырева сообщала во «ВКонтакте», что после ливней 12 и 18 июля офис затопило, помещение находится в аварийном здании. Сотрудникам пришлось спасать ноты и книги. Офис Союза композиторов Удмуртии находится в доме 199 по улице Удмуртской в Ижевске. Куда именно переедет общественная организация, не уточняется.

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