Эффективность терминала НУТЭП в Новороссийске за первое полугодие 2023 года выросла на 16%

Терминалы КСК и НУТЭП (оба входят в «ДелоПортс», стивидорный холдинг Группы компаний «Дело») подвели итоги работы в первом полугодии 2023 года. Так, контейнерный терминал НУТЭП за этот период обработал 338,4 тыс. ДФЭ, что на 16% превышает показатели первого полугодия 2022 года. Во втором квартале 2023 года обработано 153,2 тыс. ДФЭ, на 2,5% больше, чем во втором квартале 2022 года.

Зерновой терминал КСК за отчетный период перевалил 4,1 млн т зерна, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. По итогам Iвторого квартала 2023 года было перевалено 2 млн т зерна, в 1,6 раза больше результата аналогичного периода 2022 года.

«Скорость принятия решений в условиях динамично меняющегося рынка позволила терминалам “ДелоПортс” по итогам первого полугодия преодолеть отметки перевалки в 330 тыс. ДФЭ и 4 млн тонн зерна соответственно. Мы продолжаем модернизацию и развитие терминалов, что вкупе с эффективной работой нашего коллектива позволяет наращивать объемы перевалки, обеспечивая клиентам неизменно высокое качество услуг», – комментирует генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко.

Василий Хитрых

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