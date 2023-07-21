В Пензенской области мужчина всю ночь сторожил пруд и утром не сдержал желание застрелить лося

Прокуратура Тамалинского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по делу 49-летнего местного жителя. Ему вменяют незаконную охоту, причинившую крупный ущерб (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По версии органа предварительного расследования, ночью 9 июня в общедоступном охотничьем угодье в 3 км от д. Богданово мужчина, не имея разрешения на охоту, двумя выстрелами из своего охотничьего ружья «ИЖ-27» застрелил самца лося. На следующий день его нашла полиция.

Вред популяции лося в Пензенской области и ущерб управлению по охране, надзору и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона оценили в 80 тыс. руб.

Обвиняемый во всем признался и рассказал, что ночью охранял пруд возле деревни, «для чего с целью самообороны взял с собой ружье». Утром он увидел двух лосей. Когда один из них спустился в овраг, мужчина, «не совладав с охотничьим азартом», убил животное. Затем он разделал тушу и привез домой.

Дело рассмотрит мировой судья участка в границах Тамалинского района.

Дарья Васенина

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