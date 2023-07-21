В Екатеринбурге ко Дню города отремонтируют «Дом горсовета» на Вайнера, пострадавший от пожара

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который отремонтирует фасад объекта культурного наследия «Дом горсовета №5» («Дом коммуна») на ул. Вайнера, 9а. Напомним, дом, построенный в 1930-е годы пострадал в пожаре несколько лет назад. Согласно данным сайта Госзакупок, городские власти готовы заплатить за работы 2,3 млн руб. Завершить работы планируют закончить 18 августа ко Дню города.

Как указано в документах, подрядная организация должна выполнить работы по реставрации, консервации и воссозданию штукатурной отделки. Компания обязана получить разрешение на реставрацию от регионального управления госохраны объектов культурного наследия, согласовать с ведомством цвет применяемых декоративных материалов, заключить договоры на оказание коммунальных услуг, регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления и другое.

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