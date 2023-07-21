Симфония «The Beatles», фестиваль «Движение улиц» и кино о Хельмуте Ньютоне

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать оркестр «Cagmo» c симфонией «The Beatles» и посетить фестиваль «Движение улиц», в музеях — увидеть выставку работ Михаила Узикова «Механическая жизнь». В театрах — посетить спектакль «Стерпится-слюбится» с участием Ирины Лачиной и Андрея Кайкова, а в кино — посмотреть фильм о знаменитом фотохудожнике Хельмуте Ньютоне. Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В джаз-клубе EverJazz 23 июля пройдет концерт группы Bob&The Monsters. Музыканты сыграют песни групп The Doors, Rolling Stones, The Commitments и других. На сцене выступят Дмитрий Клемай (вокал), Роман Урманов (гитара, бэк-вокал), Тимур Юсупов (клавишные) и другие. Стоимость билета — от 500 руб.

В Свердловской государственной детской филармонии 23 июля камерный оркестр Cinema And Game Music Orchestra (Cagmo) представит симфонию «The Beatles». Музыканты исполнят таких хиты ливерпульской группы, как «Let it be», «Yellow Submarine», «Yesterday». Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джазовом клубе EverJazz 25 июля состоится концерт Юлии Дьячковской (вокал) и Антона Ильенкова (гитара). Они по-новому исполнят известные хиты Бритни Спирс, Майкла Джексона, Эми Уайнхаус и других. Стоимость билета — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лена Шибалова (Санкт-Петербург) — участница крамп-фестиваля «Движение улиц»

Фото: Музей андеграунда Лена Шибалова (Санкт-Петербург) — участница крамп-фестиваля «Движение улиц»

Фото: Музей андеграунда

В Музее андеграунда и амфитеатре торгового центра «Мега» с 29 по 30 июля пройдет крамп-фестиваль «Движение улиц», в рамках которого состоятся перформансы, баттлы и воркшопы от Лены Шибаловой (Санкт-Петербург) и Сергея Федотова (Москва). Крамп — стиль уличного танца, для него характерны свободные, выразительные, энергичные движения. Сейчас крамп стал отдельной субкультурой. Стоимость абонемента на оба дня фестиваля — 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Механическая жизнь» Михаила Узикова

Фото: Елена Медведева Выставка «Механическая жизнь» Михаила Узикова

Фото: Елена Медведева

Выставки

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 19 июля открылась выставка «Механическая жизнь», на которой представлено более 30 работ художника, архитектора и дизайнера Михаила Узикова. Во многих его художественных и архитектурных произведениях можно увидеть образы животных в стиле стим-панка. Они в свою очередь демонстрируют графику современной художественной механики и подчеркивают связь архитектуры с другими областями искусства. Сочетание графических концепций и методов дизайна является характерной чертой творчества Михаила Узикова. Выставка «Механическая жизнь» продолжит работу до 1 октября. Ее посещение доступно по основному входному билету в музей, его стоимость — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк усадьбы Расторгуевых-Харитоновых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Парк усадьбы Расторгуевых-Харитоновых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Музей истории Екатеринбурга 27 июля организует экскурсию «Английский парк в сердце города». Она посвящена истории усадьбы Харитонова-Расторгуева, расположенной в первом общественном парке Екатеринбурга (после 1937 года она была отдана под Дворец пионеров). Участники экскурсии познакомятся с детальной историей места и живущими здесь легендами. Стоимость билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце культуры железнодорожников 26 июля пройдет показ моноспектакля «Телемама» по одноименной пьесе Анны Донатовой. Постановка посвящена ведущей программ «Спокойной ночи, малыши», «В гостях у сказки», «От всей души» Валентине Леонтьевой. Она стала настоящей мамой для телезрителей всей страны, но смогла ли она стать мамой для собственной дочери — именно на этот вопрос попытается ответить актриса Ирина Белова. В спектакле рассматриваются вечные семейные ценности и тема взаимоотношений ребенка и родителей. Кроме того, в спектакле упоминаются факты из жизни Валентины Леонтьевой, но события последнего дня ее жизни вымышлены. Стоимость билета на спектакль — 750 руб.

Во Дворце молодежи 27 июля будет показан комедийный спектакль «Стерпится-слюбится». Сюжет рассказывает о взаимоотношениях двух совершенно разных по характеру сестер, одна из которых ищет идеал в личной жизни, а вторая — посвятила себя карьере следователя. Однако старшая сестра готова рискнуть, чтобы выдать младшую замуж. Ради этого она устраивает интриги и завязывает страсти. В ролях: Ирина Лачина, Дмитрий Орлов, Андрей Кайков и Елена Бирюкова. Стоимость билета — от 1,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка художника Александра Баженова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка художника Александра Баженова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В галерее «Синара Арт» 23 июля пройдет показ документального фильма «Чичира» о художнике Александре Баженове в рамках его персональной выставки «Лужа IV». Зрители узнают об особенностях творческого процесса, профессионального выгорания и планах на будущее. Кроме того, перед посетителями возникнут знакомые сюжеты и герои с холстов, а художник расскажет о том, какие смыслы он вложил в картины. Стоимость билета — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из документального фильма "Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный"

Фото: Артхаус; Пионер Кадр из документального фильма "Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный"

Фото: Артхаус; Пионер

В Ельцин-центре 25 июля покажут документальный фильм о знаменитом фотографе «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный». Его способ запечатлевать женщин всегда вызывал этические вопросы. Режиссер фильма не старался дать однозначного ответа, он лишь воссоздавал портрет неординарного фотографа. В кинокартине представлены материалы из личных архивов Ньютона и снимки моделей. Стоимость билета на кинопоказ — 350 руб.

В Ельцин-центре 30 июля состоится кинопоказ итальянского документального фильма-расследования «Кто украл Banksy». Сюжет переносит зрителей в 2007 год, когда лондонская организация «Картины на стенах» привезла в палестинский город Вифлеем 14 уличных западных художников. Среди них был и стрит-артист, сохраняющий статус инкогнито, британец Бэнкси. Для него возможность расписать стену, разделяющую город, — это шанс напомнить миру о тяжелом и несправедливом положении палестинцев. Это желание привело его в Вифлеем, на святую землю, превращенную в современное гетто. Стоимость билета — 300 руб.

Подготовила Анастасия Таначева