Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Около 72% опрошенных самарцев откладывают часть своего дохода

Большинство опрошенных самарцев (72%) постоянно откладывают часть своего дохода в сбережения, следует из исследования маркетплейса Ozon. 

«18% отправляют часть денег на накопительный счет, причем каждый третий старается пополнять его ежемесячно. Еще 16% респондентов инвестируют в ценные бумаги, 13% — покупают ювелирные украшения, а 10% —  приобретают драгоценные металлы»,— говорится в сообщении. 

Категория ювелирных украшений на Ozon показывает рост: в 2022 году он составил 137% к результату 2021 года в денежном выражении. За последний год пользователи заказали 750 тыс. пар серег и 430 тыс. колец, более 1,8 млн изделий из серебра и почти 200 тыс. изделий из золота. 

Сабрина Самедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...