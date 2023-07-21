Около 72% опрошенных самарцев откладывают часть своего дохода

Большинство опрошенных самарцев (72%) постоянно откладывают часть своего дохода в сбережения, следует из исследования маркетплейса Ozon.

«18% отправляют часть денег на накопительный счет, причем каждый третий старается пополнять его ежемесячно. Еще 16% респондентов инвестируют в ценные бумаги, 13% — покупают ювелирные украшения, а 10% — приобретают драгоценные металлы»,— говорится в сообщении.

Категория ювелирных украшений на Ozon показывает рост: в 2022 году он составил 137% к результату 2021 года в денежном выражении. За последний год пользователи заказали 750 тыс. пар серег и 430 тыс. колец, более 1,8 млн изделий из серебра и почти 200 тыс. изделий из золота.

Сабрина Самедова