«РКС-Краснодар» не удалось отсудить у мэрии 496 млн рублей за сорванный проект у Старой Кубани

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал застройщику ООО «РКС-Краснодар», который пытается взыскать с мэрии кубанской столицы убытков в размере 496 млн руб., возникшие в с связи со срывом строительства жилого комплекса на ул. Старокубанской, 2/21 (район старого русла реки Кубань). Об этом сообщается в материалах арбитражной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victor Morozov Фото: Victor Morozov

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что «РКС-Краснодар (прежнее наименование — «Специализированный застройщик "РенКапСтрой"») потребовал с краснодарской мэрии убытки, возникшие в результате невозможности застраивать арендованный у города в 2014 году участок.

По этой зоне изначально имелись противоречия в части этажности допустимого строительства. Также здесь находится памятник археологии — «Могильник городища на Дубинке». Все это требовало изменения зонирования территории, а также согласований для обеспечения сохранности могильника. В какой-то момент землю перевели в зону общественно-деловой застройки, но могильник оставался препятствием для получения разрешения на строительство. В 2020 году был принят новый генплан, который отнес территорию к землям общего пользования, предусмотренным для парков и бульваров, возведение на ней каких-либо капитальных объектов стало невозможным.

В связи с этим застройщик и потребовал расторжения договора и возмещения убытков. Мэрия в ответ стала говорить о недействительности договора и попросила возврата земельного участка. По итогам рассмотрения дела на первом круге Арбитражный суд Северо-Кавказского округа вернул дело в первую инстанцию, указав, что застройщик потратил средства на документацию по планировке территории, проектную документацию, инженерные изыскания и экспертизу, оплатил техусловия на коммунальные сети. Кассационный суд поручил суду первой инстанции еще раз проверить доводы истца относительно понесенных затрат при исполнении договора аренды, их обоснованность, необходимость и разумность.

В апреле, кубанский арбитраж пришел к выводу, что сделка по аренде участка под застройку является недействительной, так как генплан изначально не предусматривал возможности строительства здесь высотных домов. При этом он отметил, что последующие действия сторон по корректировке генплана не были способны исцелить изначально ничтожную сделку.

Разрешив судьбу сделки, арбитраж пришел к выводу о том, что застройщик как разумный и профессиональный субъект коммерческих отношений должен был прежде, чем участвовать в торгах и заключать договоры, направленные на освоение участка и проектирование, проверить всю документацию, и в первую очередь — генплан.

Также суд обязал застройщика вернуть городским властям земельный участок. Это решение апелляция поддержала. Мотивировочная часть апелляционного постановления пока не опубликована.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram