Екатеринбургский зоопарк отказался от планов по переезду из центра города

Зоопарк Екатеринбурга не планирует менять свое местоположение из-за недостатка пространства, рассказала на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вольер для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вольер для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Среди зоопарков России нас ценят, потому что, несмотря на площади, у нас удивительная, интересная коллекция. Все знают, что зоопарк Екатеринбурга специализируется на мелкой экзотике. Нахождение зоопарка в центре чрезвычайно ценно для города, он и на такой площади свою миссию выполняет»,— пояснила она.

По ее словам, зоопарк занимается развитием текущей территории. За последнее полугодие в нем появились детеныши ленивцев, восточных колобусов, лемуров, тайр. Новые вольеры получили фенеки, песцы, генеты.

Госпожа Прилепина отметила, что важная задача зоопарка — замена пола в основном вольере слонихи Даши. Ее планируют закончить ориентировочно 10 августа. В честь открытия вольера устроят традиционное показательное кормление. По словам директора, ко Дню города в зоопарке появятся новые арт-объекты.

В планах зоопарка создать гидроизолированные вольеры с теплым полом для человекообразных обезьян, обновить вольеры львов, установить ледогенератор для белых медведей, организовать новый водоем для выдр.

За прошедшее полугодие зоопарк посетило около 300 тыс. человек — примерно как за аналогичный период прошлого года.

Напомним, вопрос о переезде зоопарка из центра города поднимался неоднократно. В частности, группа «Синара» разработала проект нового «ЗОО-парка», который должен был расположиться в Новокольцовском районе и занять 35 га. Завершить его строительство собирались к 300-летию Екатеринбурга.

Анна Капустина

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