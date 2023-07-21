Доходы бюджета Челябинской области выросли на 5,5%

В первом полугодии суммарные доходы бюджета Челябинской области составили 136,6 млрд руб. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (129,4 млрд руб.). Об этом сообщается в отчете министерства финансов региона.

Налоговые доходы к прошлому году выросли на 11%, достигнув 108 млрд руб. В их числе ощутимо увеличились поступления от налога на прибыль организаций — на 18,6%, до 58,1 млрд руб., а также от акциза на алкоголь — на 34,9%, до 403 млн руб. Заметно уменьшились отчисления от акциза на жидкую сталь — на 22,6%, до 1,2 млрд руб.

Неналоговые доходы снизились на 22,5%, составив 2,2 млрд руб. Безвозмездные поступления сократились на 9,7%, до 26,5 млрд руб.

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