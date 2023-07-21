Житель Башкирии оштрафован на 300 тысяч рублей за призывы расправиться с представителями власти

Центральный окружной военный суд признал жителя Мелеуза Ильгиза Биккулова виновным в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст.205.2 УК РФ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Башкирии. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

Преступление было выявлено совместно с сотрудниками МВД по Башкирии. Установлено, что осужденный в 2021, 2022 годах «систематически размещал под публикациями различных сообществ и пользователей в социальной сети «ВКонтакте» комментарии с призывами, побуждающими к посягательству на жизнь ряда государственных деятелей РФ».

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

Наталья Балыкова

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