В Литературном квартале Екатеринбурга проходит фестиваль Open Air Fest

Летний музыкальный фестиваль Open Air Fest проходит под открытым небом на площадке Летней эстрады Литературного квартала в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе администрации города.

Вечером 25 июля в рамках фестиваля выступит квартет Django Friends . Начало концерта в 19:00. «Коллектив исполнит jazz manouche — удивительное направление в джазе, которое зародилось в 1930-е годы во Франции благодаря гитаристу Джанго Рейнхардту: джаз без труб и барабанов, изложение джазовых тем на струнных инструментах с масштабом большого оркестра»,— пояснили организаторы.

В проекте Django Friends участвуют Георгий Яшагашвили (гитара), Лу Головина (гитара), Екатерина Перелыгина (контрабас) и Илья Делизонас (скрипка).

Музыкальный фестиваль «Open Air Fest» проводиться с 2010 года ежегодно. Текущим летом он является частью праздничной программы к 300-летию Екатеринбурга и будет проходить по 15 августа в Литературном квартале.

Далее в программе:

1 августа — мировые хиты, советская классика в авторском прочтении, поп-музыка;

3 августа — музыкальный вечер саксофонной музыки;

8 августа — калейдоскоп ярких опусов;

10 августа — хоровой концерт;

15 августа — католическая месса для солистов, хора, бандонеона и оркестра в стиле «Танго».

Софья Злобина

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