Вице-премьер РФ Денис Мантуров прилетел в Сургут с рабочим визитом

Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров прибыл с рабочим визитом в Сургут (ХМАО-Югра). Об этом сообщили в Telegram-канале Минпромторга России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер РФ Денис Мантуров (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вице-премьер РФ Денис Мантуров (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным Минпромторга, Денис Мантуров проведет координационный совет, посетит индустриальный парк «Югра», центр политехнического обучения «Сургутнефтегаз», а также встретится с губернатором Натальей Комаровой и полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимиром Якушевым.

Как сообщили в пресс-службе администрации округа, участие в координационном совете примут заместители министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных и Михаил Иванов, а также профильные министры субъектов РФ и руководители региональных департаментов.

Напомним, после назначения Дениса Мантурова вице-премьером РФ ему перешли полномочия куратора УрФО. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил господина Мантурова сосредоточиться на повышении инвестиционной привлекательности регионов УрФО и поставить на контроль использование поступающих регионы бюджетных ассигнований.

Полина Хабарова

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