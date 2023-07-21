В Удмуртии будут судить обвиняемых в изнасиловании, совершенном 19 лет назад

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности, совершенных 19 лет назад. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, их действия были квалифицированы по п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а также п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

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Следствие считает, что в апреле 2004 года на тот момент 19-летний и 23-летний обвиняемые напали на 20-летнюю девушку в Ленинском районе Ижевска. Применяя насилие и угрожая убийством, они совершили преступления против ее половой неприкосновенности, а затем похитили имущество.

Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, однако работа по изобличению злоумышленников не прекращалась. Следователи СК и сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, позволивший установить круг подозреваемых. Следователи назначили генотипоскопическую экспертизу вещей, изъятых на месте преступления, которая установила совпадение генотипа обнаруженных на них следов с данными двух мужчин. Также получили свидетельские показания и другие доказательства

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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