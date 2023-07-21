«Уралхим» провел эксперимент для развития сельского хозяйства Пермского края

«Уралхим» и «Уралкалий» выступили генеральными партнерами «Прикамского Агрофеста — 2023». Межрегиональная специализированная выставка-форум сельскохозяйственной отрасли прошла 20-21 июля на опытном поле Пермского НИИ сельского хозяйства в с. Лобаново. Участники «Агрофеста» убедились в преимуществах комплексного использования удобрений «Уралхима» на полях Пермского края по сравнению со стандартными практиками местных аграриев. Агрономическая служба Компании в начале мая текущего года заложила эксперимент на пяти делянках Пермского НИИ сельского хозяйства. Все участники «Агрофеста» могли оценить промежуточные результаты проводимого эксперимента. Опыт состоит в сравнении различных систем минерального питания ярового ячменя.
Полная оценка результативности будет проведена после сбора урожая. Однако уже сегодня предварительные данные по развитию растений на различных системах выращивания позволяют говорить о гораздо большей эффективности комплексного подхода к питанию сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционными подходами аграриев Пермского края. Венедикт Волков, руководитель направления агрономического сопровождения АО «ОХК «Уралхим»: «Уралхим» как производитель и эксперт в агрономии готов делиться знаниями, помогать увеличивать урожайность и качество выращиваемых культур. Агролаборатория компании также оказывает помощь в проведении агрохимических анализов почв, растений и других биологических объектов. Этот богатый опыт и высокое качество сервиса нужно использовать и в Пермском крае, в нашем «домашнем» регионе. Обо всех возможностях применения линейки удобрений «Уралхима» было рассказано на стенде.
Особое внимание уделялось новинкам. Это МультиСтарт 15:15:15:11 + Био, новые марки SOLAR NPK micro «стим» и «амино» с аминокислотами и стимуляторами роста, Монокалийфосфат, жидкие комплексные удобрения различных формуляций, а также жидкие формы бора, цинка, марганца МикроСолар. В условных «новинках» немного забытое, но очень эффективное удобрение — безводный аммиак. «Уралхим» предлагает не только сам продукт, но и услуги по его внесению. Кроме интенсивной деловой программы и экскурсий на делянки «Уралхима», участники форума 21 июля смогли принять участие в различных спортивных мероприятиях.
Самым масштабным из них стал Всероссийский марафон «Земля спорта». Разминку для участников забега провели тренеры бегового сообщества «Уралхим Run Factory». Пресс-служба Филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» р.т. +7 (342) 2207388 м.т. +7 (912) 5811610
Inna.Skrypnichenko@uralchem.com
АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (филиал «ВМУ») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь
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