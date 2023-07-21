В Ростовской области мужчина задержан за попытку сбыта 3,7 кг наркотиков

Сотрудники УФСБ Ростовской области задержали местного жителя, причастного к распространению синтетических наркотиков. В момент задержания на трассе М-4 «Дон» у мужчины в машине было обнаружено 3 кг амфетамина и 700 г таблеток МДМА, сообщает пресс-служба УФСБ региона. Данные задержанного не раскрывают.

«Было установлено, что свою противоправную деятельность он осуществлял в роли "кладмена", работая на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Наказанием по данной статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Назарова