Министр строительства Башкирии подал жалобу на второй приговор

Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев подал апелляционную жалобу на приговор Октябрьского райсуда Уфы, который признал его виновным в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов без торгов (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

От второго осужденного по этому делу – экс-руководителя Управления строительства №3 ФСИН РФ Руслана Валишина – жалоба пока не поступала.

В суде было установлено, что в 2017–2019 годах господин Кучарбаев, будучи главой Управления капстроительства Башкирии, заключил без конкурса со структурой ФСИН как с единственным поставщиком 50 госконтрактов на строительство объектов социнфраструктуры на сумму около 2,1 млрд руб. В последующем Руслан Валишин также без торгов передал работы по договорам субподряда коммерческим организациям за 2 млрд руб.

Подсудимые вину не признали.

Суд назначил Рамзилю Кучарбаеву девять лет в колонии общего режима, Руслану Валишину — пять лет в колонии.

В начале июня господин Кучарбаев также был признан Ленинским райсудом Уфы виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

Венера Хисамова

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