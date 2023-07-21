Допущенные к гостайне работники и студенты ПНИПУ будут согласовывать свои выезды за границу с ректором

И. о. ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов утвердил порядок выезда за границу работников и обучающихся, у которых есть допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. Документ размещен на сайте вуза.

Как указано в положении, в случае выезда за границу по частным делам работники, допущенные или допускавшиеся ранее к совершенно секретным сведениям, обязаны письменно согласовывать с ректором выезд за рубеж. Работники и обучающиеся, допущенные к секретным сведениям, обязаны письменно уведомлять ректора о своих поездках за границу.

При разрешении выезда за границу с работниками или студентами вуза будет проводиться инструктаж, в процессе которого в том числе определят тот объем информации, какой они могут использовать в ходе бесед с иностранцами.

После возвращения из-за границы такие работники должны в десятидневный срок написать и представить ректору справку о своей поездке. В этом документе надо ответить на вопросы, предлагалось ли работнику остаться за границей, предлагали ли ему материальную помощь, были ли провокации и контакты с правоохранительными органами.