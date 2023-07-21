Ротенберг ушел с поста гендиректора СКА и продлил контракт в качестве тренера

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг продлил контракт с клубом еще на пять лет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Хочу поблагодарить Совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на 5 лет. Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне, как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей»,— написал тренер.

Кроме того, господин Ротенберг покидает должность генерального директора клуба, а на его место назначен Дмитрий Константинов, ранее занимавший должность финансового директора клуба.

Как сообщал «Ъ-СПб», Роман Ротенберг возглавил СКА 4 января 2022 года.

Перестановка в руководстве для многих стала неожиданной, поскольку господин Ротенберг на тот момент занимал пост вице-президента клуба, а также первого вице-президента Федерации хоккея России. Его фамилия ассоциировалась в большей степени с менеджерской деятельностью, чем с тренерской. На посту главного тренера он сменил Валерия Брагина, который больше десяти лет эффективно тренировал российскую молодежную сборную.

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