Суд в Казани оправдал бывшего главу совета директоров Интехбанка

Вахитовский райсуд Казани оправдал бывшего главу совета директоров Интехбанка, экс-руководителя «Роял Тайм Групп» и замдиректора «Сувар-Казань» Рустема Абдуллина, а также владельца и экс-директора ПК «Стройиндустрия» Айрата Файзрахманова в мошенничестве на 166 млн руб. Об этом сообщает «Татар-информ».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Напомним, ранее их обвиняли в хищении 8 млн руб., а также попытке похитить 158 млн руб.
«Их признали невиновными в покушении на мошенничество и в мошенничестве в особо крупном размере. Суд вынес оправдательный приговор»,— уточнили в пресс-службе Вахитовского суда.