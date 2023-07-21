Суд в Казани оправдал бывшего главу совета директоров Интехбанка

Вахитовский райсуд Казани оправдал бывшего главу совета директоров Интехбанка, экс-руководителя «Роял Тайм Групп» и замдиректора «Сувар-Казань» Рустема Абдуллина, а также владельца и экс-директора ПК «Стройиндустрия» Айрата Файзрахманова в мошенничестве на 166 млн руб. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, ранее их обвиняли в хищении 8 млн руб., а также попытке похитить 158 млн руб.

«Их признали невиновными в покушении на мошенничество и в мошенничестве в особо крупном размере. Суд вынес оправдательный приговор»,— уточнили в пресс-службе Вахитовского суда.

"Ъ-Казань"