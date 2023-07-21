Выпускники и педагоги Таманского полуострова получили поощрения по итогам учебного года

27 выпускников 6 школ Таманского и Новотаманского сельских поселений получили именные сертификаты на поощрительную выплату от компании «ОТЭКО», оператора морских терминалов в порту Тамань. Компания оценила их достижения по итогам выпускных экзаменов, учёбы и общественной деятельности. Свои награды получили и 28 педагогов различных дисциплин — от музыки и кубановедения до астрономии и финансовой грамотности — за вклад в образование и воспитание школьников.

Заслуженную награду на торжественном вечере, организованном ОТЭКО, получили 10 одиннадцатиклассников с балом ЕГЭ выше 200. А также девятиклассники-отличники, победители множества районных и краевых конкурсов, активные участники волонтёрского движения «Энергия добра».

«Главная ценность Таманского полуострова — это люди, и мы уверены, что Программа поддержки талантливой молодёжи и образования придаст дополнительный импульс стремлению школьников и педагогов созидать, ставить перед собой высокие цели и добиваться их, — отметил директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака. —Приятно видеть, что многие сегодняшние выпускники планируют после обучения в вузе вернуться на малую родину и, как и компания «ОТЭКО», работать на благо Темрюкского района».

Программа ОТЭКО по поддержке талантливой молодёжи стартовала весной 2022 года. Ученики-таманцы с высокой успеваемостью, самыми высокими баллами ЕГЭ, значимыми результатами в общественной деятельности, и спортивными достижениями получают от компании денежные и другие поощрения. Большинство вкладывают деньги в подготовку к поступлению и обучению в вузах. Компания также поощряет педагогов, преданных благородному делу обучения и воспитания таманской молодёжи.

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