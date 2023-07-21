Окончено расследование дела в отношении бывшего замдиректора ОАО «Соликамский магниевый завод»

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей промышленного предприятия, сообщает ресурс «МВД Медиа». По версии следствия, являясь директором по экономике и финансам, в 2022 году он совершил растрату в размере 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Прикамье», речь идет о Вахтанге Джигкаеве, который входил в число руководителей ОАО «Соликамский магниевый завод» и несколько месяцев был и.о. директора предприятия. По версии следствия, деньги он похитил под видом авансового платежа по договору оказания аудиторских услуг, заключенному с подставной фирмой. В ближайшее время дело будет направлено в суд.