В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет

В Челябинской области увеличили скорость и надежность мобильного интернета. Масштабную модернизацию сети, которая затронула свыше 150 локаций региона, провели инженеры МегаФона. В программу улучшений вошли крупные города, небольшие села и деревни, а также популярные озера и горные вершины региона.

Фото: пресс-служба МегаФона

Инженеры оператора расширили полосу в сети 4Gза счет активации дополнительного диапазона. Проведенные работы позволили улучшить качество мобильных услуг – жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки на привычно высокой скорости.

Изменения могут почувствовать около полумиллиона жителей Южного Урала. Новое качество сети ждет и многочисленных туристов, приезжающих отдохнуть на берега озер Песчаное, Увильды, Тургояк, а также ценителей горных вершин национального парка «Таганай».

Модернизация телеком-оборудования прошла на самых интернет-активных улицах Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Озерска, Копейска, Каслей, Троицка, Кусы, Златоуста, Коркино, Чебаркуля, Юрюзани, Копейска, Трехгорного и многих других. Над качеством услуг также поработали в поселках, селах и деревнях региона – Борисовка, Роза, Смолино, Мирный, Касарги, Казанцево, Шумово, Ваганово, Фроловка, Кузнецкое, Казанцево, Рощино и других.

«С помощью инструментов больших данных мы прогнозируем рост нагрузки на базовые станции и заранее определяем места для модернизации. В список недавних улучшений вошли 150 локаций региона. За счет превентивных мер и постоянной работы над качеством сети нам удается удерживать лидерство по скорости интернета. Это отмечают и сторонние эксперты. Так, Ooklaизучила свыше 40 тысяч тестов, сделанных абонентами всех операторов в приложении спидтест, и установила, что у нас самая высокая медианная скорость скачивания в регионе», – поделился подробностями мероприятий директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Модернизация расширила и возможности звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более четким звуком.

ПАО «Мегафон»