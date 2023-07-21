На капремонт здания Башкирского хореографического колледжа направят до 8 млн рублей

Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева на аукционе 1 августа выберет подрядчика капитального ремонта кровли объекта культурного наследия «Городское приходское училище», на улице Свердлова, 38, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 8,7 млн руб.

До октября подрядчик должен провести демонтажные работы, установить стропила, утеплить покрытия, установить кровлю из оцинкованной стали, ограждения, водосточные трубы.

Кирпичное здание построено в 1910-е годы на Малой Казанской улице (ныне — улица Свердлова) для городского приходского училища города Уфы. С 1922 года в нем находилась общеобразовательная школа №2, где в 1945–1955 годах обучался Рудольф Нуреев.

В январе 1986 года здание заняло Уфимское хореографическое училище. В 2017 году оно включено в единый госреестр объектов культурного наследия.

Майя Иванова

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