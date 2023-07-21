На Дону зафиксированы первые случаи заражения лихорадкой Западного Нила

В Волгодонске выявлены два первых случая заболевания лихорадкой Западного Нила, предупреждает пресс-служба управления Роспотребнадзора Ростовской области.

Результаты исследования иммунной реакции на заболевание среди жителей Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района показали, что у 13,9% обследованных были обнаружены специфические антитела к вирусу Западного Нила. Это свидетельствует о циркуляции заболевания на данных территориях.

«Начало эпидемического процесса было зарегистрировано в третьей декаде июня текущего года. Эпидемическое неблагополучие связано с высокими температурными показателями окружающей среды, благоприятствующими активному нападению комаров переносчиков на население, проживающее или посещающее с хозяйственными целями, для отдыха поймы и дельты рек, водохранилища и другие влажные экосистемы»,— сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сейчас в регионе проводятся мероприятия по истреблению переносчиков вируса. От личинок комаров обработаны 309,4 га временных и постоянных водоемов, от взрослых особей – 192,93 га.

Жителей региона призвали при проявлении симптомов заболевания (температура 38—40°C, озноб, снижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь) обращаться в медицинские учреждения.

Анастасия Назарова