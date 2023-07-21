В офисах курских компаний в 2023 году могло стать вдвое больше зараженных компьютеров

В «Лаборатории Касперского», одном из ведущих мировых производителей защитного программного обеспечения, сообщили «Ъ-Черноземье» о результатах анализа кибербезопасности бизнеса в Курской области по итогам января-мая 2023 года. По оценке исследователей, доля устройств в компаниях региона, на которых были зафиксированы «попытки заражения веб-угрозами» составила 19,1%. «Лаборатория Касперского» исходила в оценке из статистики срабатывания защитных компонентов своего программного обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как «веб-угрозы» аналитики оценивают случаи, когда компоненты программного обеспечения срабатывали во время «попыток заражения из интернета».

Динамика кибератак на курский бизнес из интернета, судя по данным «Лаборатории Касперского», показала ощутимый рост с 2022 года. Так, по итогам января-ноября 2022-го доля корпоративных устройств, на которых в регионе фиксировались попытки заражения веб-угрозами, оценивалась в аналогичном исследовании в 9%

Одновременно в регионе в 2023 году уменьшилась доля компьютеров в офисах, на которых фиксировались попытки заражения локальными угрозами, например, с непроверенных флешек. В январе-ноябре 2022-го этот показатель достигал 18% — локально зараженным вирусами могло быть практический каждое пятое устройство в курских компания. А за неполное первое полугодие 2023-го доля корпоративных пользователей, на устройствах которых были замечены локальные угрозы, снизилась до 9,2%.

Под «локальными угрозами» аналитики понимают вредоносные файлы, распространяющиеся через съемные носители, в виде зашифрованных документов или в составе сложных инсталляторов

В «Лаборатории Касперского» также, основываясь на статистике своего программного обеспечения, привели данные о снижении количества спама в личных и корпоративных почтовых ящиках жителей Курской области. Доля таких писем по итогам первых пяти месяцев года в регионе оценивается в 18% (24% в январе-ноябре 2022-го).

О ретроспективе киберугроз в регионе в 2022 году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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