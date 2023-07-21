Новая индустриальная революция в здравоохранении происходит прямо сейчас

Сегодня здравоохранение переживает эру цифровой трансформации, где новые подходы и технологии занимают центральное место. Этот технологический прогресс был стимулирован серьезными последствиями пандемии COVID-19, которая выявила критические места в системе здравоохранения. Недавно мы провели интервью с Игорем Джекиевым, экспертом в области цифрового здравоохранения, который поделился последними тенденциями в цифровых инновациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Игорем Джекиевым Фото: предоставлено Игорем Джекиевым

— Искусственный интеллект в медицине — особенно после эпидемии Covid-19 — очень популярная тема. Чем он может помочь врачам?

— История показывает, что значительные прорывы в здравоохранении часто возникают после масштабных потрясений, например, так было после Второй мировой войны. Именно тогда появилось коммерческое производство антибиотиков, распространилась трансфузия крови и первые вакцины от гриппа.

Сегодня мы сталкиваемся с аналогичной ситуацией после пандемии COVID-19, когда первые вакцины были разработаны в рекордно короткие сроки, хотя традиционные клинические испытания новых лекарств занимают около 13 лет и стоят в среднем $3 млрд.

Искусственный интеллект начинает играть ключевую роль в преобразовании науки о жизни, делая дорогостоящие процессы более эффективными и доступными. Однако внедрение ИИ требует глубокого переосмысления процессов. Стартапы могут легче внедрять инновации, начиная с чистого листа и учитывая современные технологии.

— Что такое цифровые биомаркеры и почему вы считаете, что они становятся необходимостью в работе врачей?

— Цифровые биомаркеры — это данные о физиологических и поведенческих характеристиках, которые собираются с помощью носимых устройств и сенсоров, включая смартфоны и умные часы, а также устройства Интернета вещей (IoT). Эти данные становятся цифровым биомаркером только когда используются для анализа состояния здоровья пользователя. Некоторые эксперты считают, что цифровые биомаркеры и данные из реального мира (Real World Evidence) имеют потенциал для революционной трансформации здравоохранения по нескольким причинам. Во-первых, каждое устройство может собирать около 1 миллиона показателей от каждого пользователя ежедневно. Во-вторых, данные собираются в режиме 24/7, что недоступно в традиционной системе здравоохранения, где оценка состояния здоровья происходит лишь периодически на приемах у врача. В-третьих, это позволяет сформировать полную картину здоровья с большим количеством показателей, которые были недоступны ранее. В-четвертых, сбор данных происходит в фоновом режиме, что не отвлекает и облегчает принятие со стороны пользователя. Это прямой путь к предиктивной медицине, когда алгоритмы могут распознать ухудшение здоровья еще до проявления видимых симптомов. Болезни можно будет купировать и лечить более эффективно, что может привести к увеличению продолжительности жизни и снижению нагрузки на систему здравоохранения.

В настоящее время смартфоны и умные часы становятся точкой доступа к конечному потребителю. Они есть практически у всех жителей планеты. Огромное количество высокоточных сенсоров внутри открывают новое окно возможностей для индустрии.

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— Как вы оцениваете динамику внедрения данной технологии?

— Путь к признанию технологии непрост. Цифровые биомаркеры, как минимум, столкнутся с теми же регуляторными проблемами, что и традиционные биомаркеры.

Например, в США существует Reimbursement System (Система возмещения, CMS), которая бонусирует врачей, если их пациенты используют цифровые технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья. Врачи могут получать по $100 в месяц с каждого такого пациента. Таким образом происходит популяризация цифровых технологий как среди врачей, так и среди пациентов и снижается нагрузка на систему здравоохранения.

Количество инноваций и новых стартапов бурно растет несмотря на венчурную зиму. Однако есть много факторов неопределенности со стороны регулирующих органов. Прежде чем цифровой биомаркер будет одобрен регулирующими органами, его необходимо подкрепить доказательствами. Кроме того, нужно пройти сравнительную оценку с существующим «золотым стандартом».

Традиционные биомаркеры, которые будут служить золотым стандартом для сравнения, имеют базовые показатели, установленные на основе средних значений в больших неоднородных популяциях. Сравнение этих показателей с цифровыми биомаркерами может оказаться не совсем корректным. Такое сравнение «апельсинов с яблоками» открывает возможности для получения неверных результатов, когда цифровой биомаркер дает реальный результат, но ошибочно считается ложным из-за некорректного сравнения с традиционным золотым стандартом. В традиционных клинических исследованиях золотым стандартом считаются двойные слепые, рандомизированные испытания. Однако, учитывая ориентированность цифровых биомаркеров на потребителя, это может привести к возникновению погрешностей. Вопросов и проблем впереди много, но они однозначно будут преодолены так как ценность технологии признается всеми участниками рынка и эта ценность превышает проблематику.

— Вы получили Глобальную награду в конкурсе на самые яркие инновации в области цифровой медицины Healthy Longevity Global Challenge (Глобальный конкурс по здоровому долголетию). Что это за конкурс?

— Это международный конкурс инноваций, учрежденный совместно Академиями наук США, Китая, Японии, стран Европы и Азии. Целью конкурса является выявление самых прорывных идей и ученых, разработки которых имеют потенциал глобальных изменений в здравоохранении.

Я, конечно, был рад и удивлен, когда получил официальное уведомление, что из десятков тысяч самых ярких ученых и инноваторов выбрали меня. В своей заявке я как раз и описал концепцию трансформации здравоохранения с помощью цифровых биомаркеров, на примере нашей разработки ИИ приложения для умных часов. Сейчас в этом конкурсе я помогаю отбирать следующих победителей.

— Пациенту не нужно обвешивать себя разными датчиками, проводами?

— Digital biomarkers (цифровые биомаркеры) представляют настоящую революцию в медицине. Они позволяют собирать данные пациентов пассивно и непрерывно, без необходимости использования различных датчиков и проводов. Это открывает новые возможности для медицинского сообщества и пациентов.

Основной принцип цифровых биомаркеров — пациентоцентричность. В прошлом было сложно получать и передавать реальные результаты пациентов в систему здравоохранения, что ограничивало прогресс в клинических протоколах. Цифровые биомаркеры позволяют проводить исследования для каждого пациента, создавая доказательства для индивидуальных планов лечения.

— Какие существуют проблемы и какое будущее ждет технологию?

— Одной из ключевых проблем является тенденция Eroom’s Law (Закон Эрума), которая представляет обратный процесс к Закону Мура. Процесс разработки новых лекарств замедляется и усложняется по различным причинам. В тех же США расходы на здравоохранение уже достигли 25% ВВП и продолжают увеличиваться.

У технологии есть потенциал решить сразу несколько проблем в отрасли. В первую очередь, это снижение цен на услуги здравоохранения. Многие сложные и дорогостоящие процедуры станут дешевле с использованием ИИ. Предиктивная медицина снижает расходы на тяжелые случаи, предотвращать дешевле чем лечить. Снижение затрат позволяет решить проблемы масштабирования. Будет происходить демократизация здравоохранения для жителей удаленных регионов.

Очевидно, что изменения не произойдут быстро. Здравоохранение — это строго регулируемая отрасль с множеством нормативов. Предположительно будет некий переходный период адаптации всей инфраструктуры после которого и наступит реальный ренессанс.

Появятся новые health-related (связанные со здоровьем) бигтех лидеры на смену текущим чисто технологическим корпорациям (FAANG или GAFA). Но текущие лидеры не хотят упустить этот рынок. Alphabet и другие бигтех коропрации обладают колоссальным количеством цифровых данных и уже инвестируют миллиарды долларов чтобы захватить этот рынок.

— Какие окна возможностей открываются для медицинских стартапов?

— Ключевая возможность для стартапов это всегда размер рынка. Годовой объем этого рынка только в США — $ 4,3 трлн. Это в 5 раз больше рынка рекламы всего мира. Но это сложный рынок, и бигтех компании не всегда успешны на нем. Вспомним, что Google Health (Гугл Здоровье) подразделение перезапускалось несколько раз.

С другой стороны, рынок этот рынок контролируется консервативными медицинским провайдерами, которые очень далеки от технологических инноваций. Это и открывает возможность для появления новых «единорогов» на этом рынке. Мы такое наблюдали в России, когда Тинькофф Банк начал дизраптить консервативный банковский рынок — то же самое произойдет и в здравоохранении.

Сабина Абасова