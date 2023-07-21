Самозанятые в Башкирии заплатили в 1,6 раза больше налогов

В Башкирии на 1 июля зарегистрировано 153,4 тыс. самозанятых. Их число увеличилось на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За полгода они перечислили в бюджет республики 197,1 млн руб. налогов, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в Telegram-канале.

Самозанятые работают в сфере ремонта и строительства, автоперевозок, рекламы, репетиторства, развивают собственное производство, оказывают услуги парикмахерских и салонов красоты.

По мнению господина Назарова, рост числа самозанятых связан с улучшением условий ведения бизнеса в регионе и преимуществами упрощенного механизма уплаты налога. Самозанятые могут воспользоваться льготами в виде предоставления микрозаймов, грантов, субсидий, гарантийной и образовательной поддержки. На стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в Башкирии в текущем году предусмотрено 13,9 млн руб.

Наталья Балыкова

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